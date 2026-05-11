Похищенная нацистами 86 лет назад картина Тона Келдера обнаружена в Нидерландах

Арт-детектив Артур Бранд объявил об обнаружении картины голландского художника Тона Келдера «Портрет молодой девушки», передает The Guardian. В 1940 году нацисты вывезли полотно в Германию. Как оказалось, картина уже много десятилетий хранится в доме потомков Хендрика Сейффардта, генерала и коллаборациониста, командовавшего голландским отрядом «добровольцев СС».

«Портрет молодой девушки» Тона Келдера был частью коллекции знаменитого нидерландского арт-дилера еврейского происхождения Жака Гудстиккера. Сам Гудстиккер был вынужден покинуть Нидерланды с приходом в страну нацистов. Его коллекция — более 1,1 тыс. картин — была лично осмотрена Германом Герингом и вывезена в Германию. Следы большинства произведений искусства из нее после этого затерялись.

Как рассказал Артур Бранд, местонахождение «Портрета молодой девушки» он установил благодаря помощи одного из потомков Хендрика Сейффардта. Мужчина, который якобы узнал о своем родстве с генералом СС совсем недавно, увидел эту картину в доме внучки Сейффардта.

Господин Бранд изучил документы аукциона 1940 года, на котором была продана большая часть коллекции Гудстиккера, и установил, что «Портрет молодой девушки» там выставлялся под номером 92 и был куплен, видимо, Сейффардтом. Потомки генерала после Второй мировой войны сменили фамилию, чтобы избежать ассоциации с ним.

Несколько поколений семьи хранили «Портрет молодой девушки» и якобы не знали, что она украдена. Мужчина, вышедший на Артура Бранда, счел, что полотно нужно вернуть законным владельцам. Наследники Жака Гудстиккера, которых уведомили о том, что картина найдена, намерены добиваться ее возвращения.

