Канье Уэст притягивает публику

Американский рэпер Канье Уэст впервые выступит в Грузии летом, а россияне уже интересуются поездкой на концерт. Об это “Ъ FM” рассказали участники туристической отрасли. Выступление мировой звезды пройдет 12 июня в Тбилиси на стадионе «Динамо Арена». Шоу запланировано в рамках тура Ye Live Concert. Помимо Грузии, артист даст концерты в Индии, Турции, Нидерландах, Албании, Италии, Испании и Португалии. В планах рэпера — двухчасовой перформанс на вращающейся конструкции, имитирующей планету.

Продажа билетов в Тбилиси стартует 12 мая. Цена может достигать 50 тыс. руб., говорит руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр:

«Это не просто концерт, а масштабный туристический магнит, который дополнительно укрепляет позиции Грузия, и особенно Тбилиси, как одного из главных событийных направлений региона. Подобные мероприятия уже показывали свой эффект. Например, концерт Джастина Тимберлейка в Тбилиси привлек тысячи гостей из России, Турции, Армении, Азербайджана и стран Ближнего Востока. Многие приезжали не только на выступление, но и оставались на несколько дней. Это резко увеличило продажи авиабилетов и загрузку отелей.

Сейчас ожидается похожая ситуация. Принимающие компании сообщают, что в Тбилиси, Кахетии и Мцхете туристическая нагрузка уже очень высокая, в том числе на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Интерес к концерту уже заметен: туристы спрашивают о билетах и турах. Старт продаж намечен на 12 мая по тбилисскому времени. Банки уже запускают акции со скидками и кэшбэком, хотя официальные цены пока не объявлены. Предположительно, билеты будут стоить от 3 тыс. руб. до 50 тыс. руб. в зависимости от категории мест и курса валют».

Вслед за спросом на гостиницы в Тбилиси, взлетят и цены на размещение, отмечают собеседники “Ъ FM”. Стоимость размещения в столичных отелях в июне в период проведения концерта — от $150 до $600 за ночь. Люксовые номера обойдутся дороже. Город ожидает большое число фанатов из России, рассказал собственный корреспондент “Ъ FM” в Грузии Георгий Двали:

«Концерт пройдет на главном стадионе Грузии — "Динамо Арене" имени Бориса Пайчадзе. Уже сам выбор площадки говорит о том, что организаторы ожидают большое количество гостей. Интерес к концерту огромный: в грузинских соцсетях событие активно обсуждают, многие пишут, что готовы заплатить любые деньги за билеты. Ожидается и большое число иностранных гостей, в том числе из России. Этому способствует отсутствие визового режима и наличие сухопутной границы между Россией и Грузией — многие планируют добираться в Тбилиси на автомобилях.

Единственная сложность в том, что стадион расположен в районе Дидубе, где не очень удобно с парковкой и немного отелей. Впрочем, это не критично: Тбилиси — сравнительно компактный город, и от центра до стадиона можно добраться даже пешком».

Анонс выступления в Грузии прозвучал на фоне массовых проблем с европейским туром Канье Уэста. В апреле 2026 года рэперу закрыли въезд в Великобританию. Это привело к полной отмене фестиваля Wireless в Лондоне, где он был заявлен хедлайнером. Кроме того, не состоится июньский концерт артиста в Польше из-за протеста властей. А выступление во Франции Уэст перенес на неопределенный срок.

Ангелина Зотина