Стоимость серебра на бирже впервые с 12 марта превысила $85

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в мае на нью-йоркской бирже Comex превысила $85 за тройскую унцию. В предыдущий раз цена драгметалла поднималась выше этого уровня 12 марта.

По данным на 16:05 мск, стоимость серебра составляла $85,155 за тройскую унцию (+5,31%). К 16:41 мск цена ускорила рост и достигла $86,140 (+6,52%).

В начале 2026 года стоимость серебра многократно обновляла рекорды и превышала $120 за тройскую унцию. После начала военной операции США и Израиля против Ирана в начале февраля цены на серебро обвалились.