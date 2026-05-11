Число браков в Китае упало до рекордного минимума

В первом квартале 2026 года в Китае было зарегистрировано 1,697 млн новых браков, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Это самый низкий показатель за все время сбора подобных данных — с 2013 года. Такие данные публикует Bloomberg со ссылкой на Министерство гражданской администрации КНР.

В Китае также сократилось количество разводов — на 1,27% в годовом выражении, до 622 тыс.

Статистика новых браков следует за показателями рождаемости в КНР, которые сокращаются четвертый год подряд. В 2025 году в стране родились 7,92 млн детей. Это стало рекордно низким показателем в Китае.

В 2016 году, когда рождаемость в Китае достигла пика, в стране родились более 10 млн младенцев. Общая численность населения Китая в 2025 году сократилась на 3,39 млн, до 1,405 млрд. Это стало самым резким сокращением населения за все время сбора таких данных. Исключением был период 1959–1961 годов, когда в стране был сильный голод.

Алена Миклашевская