FT: Shell, BP и TotalEnergies заработали $4,75 млрд на волатильности рынка

Три крупнейшие нефтяные компании Европы — Shell, BP и TotalEnergies — заработали в первом квартале года как минимум $4,75 млрд на волатильности энергетических рынков. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на оценки пяти аналитиков, имена которых она не называет.

Как отмечает газета, резкие колебания цен из-за войны в Иране и событий в Венесуэле создали исключительно благоприятные возможности для трейдинговых подразделений трех компаний. По оценкам аналитиков, их дополнительный доход по сравнению с четвертым кварталом прошлого года составил от $3,3 млрд до $4,75 млрд. Таким образом, на долю этих подразделений приходится от 48% до 69% всего прироста прибыли, зафиксированного тремя компаниями в первом квартале текущего года.

Эксперты отметили, что тем самым европейские нефтяные компании продемонстрировали, что наличие сильных трейдинговых подразделений — важное конкурентное преимущество перед американскими компаниями, у которых прибыль в большей степени привязана непосредственно к производству. Они напомнили слова генерального директора Total Патрика Пуянне, который, представляя отчетность группы за первый квартал года, заметил, что его трейдеры «обычно очень счастливы, когда видят волатильность на рынке».

Николай Зубов

