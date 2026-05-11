В Воронежской области на 68% завершили сев ранних яровых

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут вместе с вице-спикером Госдумы, экс-главой региона Алексеем Гордеевым и губернатором Александром Гусевым посетили Калачеевский район Воронежской области, где ознакомились с ходом весенней посевной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

По итогам поездки стало известно, что, по данным властей, ко второй неделе мая ранними зерновыми яровыми культурами в области засеяно 353 тыс. га, что составляет 68% от плана.

Еще на конец апреля показатель составлял 196,5 тыс. га, или 38% от плана (оценивается 509 тыс. га).

В 2025 году на конец апреля было засеяно уже 457 тыс. га (82% к плану 559 тыс. га).

Как рассказали в пресс-службе облправительства, на данный момент сахарная свекла посеяна на 73 тыс. га — 56% от запланированного объема. Также в регионе продолжается сев кукурузы, сои, подсолнечника и проса. Губернатор сообщил главе Минсельхоза РФ, что «дефицита удобрений, семян, техники и топлива в регионе нет».

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», по данным на конец апреля в Воронежской области из-за интенсивных осадков и переувлажнения почвы посевная кампания яровых сдвинулась минимум на 10–12 суток по сравнению со средними многолетними значениями.

В целом в Черноземье из-за холодной погоды посевная кампания яровых в 2026 году сдвинулась минимум на десять дней, в отдельных областях — на две недели, узнал «Ъ-Черноземье». К концу апреля наибольшая доля выполнения плана сева зафиксирована в Воронежской области (38%), наименьшая — в Тамбовской (1%). Если погодные условия не позволят завершить сев яровых культур до середины мая, аграриям придется менять структуру посевов или ожидать заметного снижения урожайности, считают эксперты. При этом состояние озимых культур, которым повышенная влажность пока идет на пользу, во многом будет зависеть от погодных условий в летний период.

Сергей Калашников