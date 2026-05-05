Посевная в Воронежской области задержалась на 10–12 дней из-за дождей

В Воронежской области из-за интенсивных осадков и переувлажнения почвы посевная кампания сдвинулась минимум на 10–12 суток по сравнению со средними многолетними значениями, сообщили «Ъ-Черноземье» в региональном министерстве сельского хозяйства.

На конец апреля ранние зерновые яровые культуры посеяны на площади 196,5 тыс. га, или 38% от плана (509 тыс. га). Годом ранее на эту дату было засеяно 457 тыс. га (82% к плану 559 тыс. га).

«Посевные площади планируется сохранить на уровне прошлого года (2,7 млн га), структура будет скорректирована в сторону поздних яровых культур. Семенной фонд для этих целей в хозяйствах области предусмотрен и имеется»,— прокомментировали в министерстве.

При этом порядка 90% озимых культур находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, 10% требуют усиленных подкормок, подсева или пересева. Первая подкормка озимых проведена на площади 635 тыс. га (88% от плана 718,4 тыс. га). В прошлом году на эту же дату было подкормлено 686 тыс. га (96% от плана).

Ульяна Ларионова