В Германии снимают сериал о ранних годах The Beatles

В Германии начались съемки сериала о британской группе The Beatles. Сериал «Гамбургские дни» расскажет о ее становлении в 1960–1962 годах, когда молодые музыканты из Ливерпуля сыграли более 250 концертов в Гамбурге.

Как сообщает BBC, идею для создания шестисерийного фильма подали мемуары немецкого художника и музыканта Клауса Формана. Он в 1960-е годы сотрудничал с The Beatles: создал обложку для их альбома «Revolver» (1966) и в качестве бас-гитариста участвовал в записи некоторых композиций. По сюжету The Beatles, в составе которых тогда были еще бас-гитарист Стюарт Сатклифф и ударник Пит Бест (но не было Ринго Старра), встречаются с Форманом и фотографом Астрид Кирхгерр. И при их поддержке начинается «трансформация разношерстной группки тинейджеров в величайшее музыкальное явление, которое когда-либо видел мир».

Сценарий фильма написал Джейми Каррагер, участвовавший в работе над популярным сериалом HBO «Наследники». Режиссерами выступают Кристиан Швохов, известный по работе над сериалом Netflix «Корона», и Лаура Лакман. Съемки пройдут не только в Германии, но и в Ливерпуле и его окрестностях. Главные роли исполнят Рис Мэннион (Джон Леннон), Эллис Мерфи (Пол Маккартни), Харви Бретт (Джордж Харрисон), Луис Ландау (Стюарт Сатклифф), Патрик Гилмор (Пит Бест). Точная дата выхода сериала не называется. После завершения работы фильм покажут на каналах BBC One и ZDF.

