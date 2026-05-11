Бывший премьер Таиланда Таксин Чинават вышел из тюрьмы

Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинавата вышел из тюрьмы после решения об условно-досрочном освобождении, сообщает издание The Nation. Он находился в заключении восемь месяцев.

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

На вопрос о своем здоровье господин Таксин отметил на тайском языке, что «восемь месяцев занимался медитацией» и теперь «ничего не помнит», и по-английски — что чувствует «облегчение». Среди условий досрочного освобождения — избегать поведения, которое способно вызвать общественные беспорядки, не выезжать за пределы обозначенной зоны без предупреждения, работать только по официальной профессии. По словам официальных лиц, помимо стандартных условий никаких дополнительных требований к господину Чинавату не предъявляли.

Таксин Чинават занимал пост премьер-министра Таиланда с 2001 по 2006 год и был свергнут в результате военного переворота. Более 15 лет он находился в добровольном изгнании и вернулся в 2023 году, когда его партия «Пхыа Тхаи» пришла к власти. Тогда же суд приговорил его к одному году тюрьмы по нескольким обвинениям, включая коррупцию, однако его сразу же доставили в тюремную больницу. Через полгода он вышел на свободу, отсидев половину срока и не проведя в тюрьме ни одного дня.

В конце сентября 2025 года Верховный суд обязал господина Чинавату отбыть наказание повторно. Судьи решили, что перевод политика в больницу в 2023-м был необоснован. В апреле 2026 года комиссия Минюста Таиланда досрочно освободила экс-премьера в связи с его возрастом, хорошим поведением в тюрьме и низким риском рецидива.