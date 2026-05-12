Спад в услугах ухудшил бизнес-климат в ЕС

Деловая активность в Европе впервые почти за полтора года начала снижаться, при этом ценовое давление, напротив, усилилось, следует из данных агентства S&P Global. Композитный индекс PMI зоны евро в апреле составил 48,8 пункта после 50,7 пункта в марте — показатель обновил минимум с ноября 2024 года. Напомним, значения выше отметки в 50 пунктов означают рост деловой активности, ниже — ее сжатие.

Основной вклад в сокращение сводного индикатора внес сектор услуг: соответствующий индекс снизился до 47,6 пункта с мартовских 50,2 пункта, что стало самым слабым результатом за более чем пять лет. Динамика объясняется последствиями войны на Ближнем Востоке: цены на энергию растут, потребительская активность в условиях неопределенности снижается. Спрос на услуги сокращался максимальными темпами с октября 2023-го. Наиболее заметный спад, судя по страновой разбивке, фиксировался в Германии, Франции и Испании.

PMI в производственном секторе в апреле вырос до 52,2 пункта с 51,6 пункта в марте и достиг максимума почти за четыре года. Этот индикатор оказался выше 50 пунктов во всех крупных экономиках региона. Рост показателей связан прежде всего с активизацией торговли на фоне ожидания новых перебоев поставок, а также роста цен. Компании наращивали закупки максимальными с середины 2022 года темпами. Воспринимать динамику индекса как признак устойчивого восстановления не стоит, считает главный экономист S&P Global Market Intelligence Крис Уильямсон. По его оценкам, зафиксированные значения — «повод, скорее, для тревоги, чем для радости».

Еще более тревожным сигналом стало заметное ухудшение ожиданий бизнеса. Даже при ослаблении международной напряженности компании не будут спешить с новыми инвестициями, считают эксперты S&P.

Аналитики опасаются, что во второй половине года в ЕС может быть зафиксирована стагфляция. По данным Евростата, инфляция в зоне евро в апреле ускорилась до 3% с 2,6% в марте. Главный драйвер — энергоресурсы: цены на них выросли на 10,9% год к году, месяцем ранее показатель составлял 5,1%. В первом квартале экономика зоны евро увеличилась на 0,8% в годовом выражении (1,3% в четвертом квартале 2025-го) и на 0,1% в квартальном (0,2%). Во втором квартале некоторый рост ВВП может быть поддержан расширением деловой активности в производстве и увеличением отгрузок, однако при введении новых ограничений (США собираются поднять пошлины на автомобили, см. “Ъ” от 6 мая) эти стимулы себя исчерпают.

Кристина Боровикова