Британский флот перешьет женскую парадную форму из-за расположения пуговиц

Военно-морские силы Великобритании планируют потратить около 200 тыс. фунтов на перешив женской парадной формы из-за неправильно расположенных пуговиц. Об этом сообщает The Times со ссылкой на внутренний документ ведомства.

Ведомство сочло «неуместным» положение двух верхних декоративных пуговиц — в районе груди — на старой модели мундира для женщин-офицеров, указывается в служебной записке. В новом варианте формы положение всех четырех рядов пуговиц планируют сместить ниже. Новое обмундирование получат 950 женщин-офицеров в два этапа — в сентябре этого года и в феврале следующего.

В пресс-службе ВМС Британии отметили, что изменение формы станет позитивным шагом для женщин, и заверили, что большую часть из 200 тыс. фунтов компенсируют за счет выдачи меньшего количества формы в будущем. Источник издания в ВМС назвал «совершенно абсурдной» трату денег на такое «незначительное изменение формы».