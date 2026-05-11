Лазурный берег ищет новые волны

12 мая открывается 79-й Каннский международный кинофестиваль. Об ожиданиях и предпочтениях, сопровождающих это главное кинематографическое событие года, рассказывает Елена Плахова.

Фото: John Locher, AP Внутри конструкции конкурса, составленного из 22 фильмов, можно усмотреть много тайных пружин и сюрпризов

Первое впечатление от программы основного конкурса — что он ориентирован на статусные режиссерские имена: в нем участвуют работы Педро Альмодовара, Асгара Фархади, Павла Павликовского и Хирокадзу Корээды. Однако это только верхний слой, и, по ощущениям, внутри конструкции конкурса, составленного из 22 фильмов, много тайных пружин и сюрпризов.

Неожиданно смотрится хотя бы географический расклад. Разумеется, как это было и на всех предыдущих фестивалях, нынешний активно лоббирует французскую киноиндустрию — в том числе копродукциями с другими странами. Однако совсем необычно, что не одним, даже не двумя, а сразу тремя фильмами представлена Испания. Помимо «Горького Рождества» Альмодовара в конкурс включены еще две испанские картины менее известных режиссеров: семейная мелодрама «Любовь моя» Родриго Сорогойена и «Черный шар» Хавьера Амбросси и Хавьера Кальво по неоконченному произведению Федерико Гарсия Лорки.

Каннский фестиваль упорно ищет источники кинематографической энергии, бьющие в разных регионах мира, зарождающиеся в них «новые волны».

В этом году особенно пристальный взгляд кураторов и отборщиков направлен на азиатский Дальний Восток. Чрезвычайно сильно, тоже тремя фильмами, представлено японское кино. Хирокадзу Корээда уже завоевал в свое время «Золотую пальмовую ветвь»; в этом году он покажет в Канне фантастическую драму «Барашек в ящике» — о том, как супружеская пара обнаруживает гуманоида и пытается воспитать его как собственного ребенка. Другой японский фильм, «Заметки Наги», снят режиссером Кодзи Фукадой.

Особенно интригует картина «Внезапно» Рюсукэ Хамагути — режиссера, имеющего в своем активе премию «Оскар» и призы главных фестивалей. Действие его новой ленты происходит в парижском доме престарелых и сосредоточено на отношениях двух женщин — француженки и японки.

Зная предыдущие работы режиссера, можно ожидать мощной философской драмы на тему трансформаций гуманизма в современном мире, медицинской антропологии, меняющегося в обществе отношения к болезни, старости и смерти.

И если уж говорить об активизации дальневосточного кино, нельзя сбрасывать со счетов корейский фантастический триллер «Надежда» (режиссер На Хон Джин). А также тот факт, что большое жюри возглавил кореец Пак Чхан Ук, чьи фильмы «Олдбой» и другие награждались в Канне: это тоже характерная и неслучайная черта фестивального пейзажа.

Гораздо слабее выглядит американское присутствие. В конкурсе оно сводится к музыкальной драме независимого режиссера Айры Сакса «Мужчина, которого я люблю».

Несколько компенсировало этот дисбаланс включение в последний момент в конкурсную программу картины «Бумажный тигр» Джеймса Грэя со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Режиссер с российско-еврейскими корнями, некогда прославившийся картиной «Маленькая Одесса», снова обращается к теме русской мафии в США.

Соревноваться в конкурсе будут также именитые режиссеры из Восточной Европы. Правда, никто из них не снимал свои новые фильмы у себя на родине. Венгр Ласло Немеш посвятил картину «Мулен» герою французского Сопротивления Жану Мулену, ставшему жертвой нацистов и, персонально, «лионского мясника» Клауса Барбье.

Румын Кристиан Мунджу снял картину «Фьорд» в Норвегии, а россиянин Андрей Звягинцев свой фильм «Минотавр» — в Латвии.

С ним связаны повышенные ожидания — и не только со стороны фанатов режиссера, не выпускавшего новых работ вот уже девять лет: последней была «Нелюбовь». За эти годы Звягинцев пережил крах кинопроекта в России, тяжелую болезнь, эмиграцию, сложный период адаптации к европейской системе кинопроизводства.

Наконец он сумел снять фильм, причем на русском языке, связанный с актуальными событиями, политическими и моральными конфликтами в российском обществе.

Звягинцев — один из самых авторитетных режиссеров, входящих в так называемую каннскую номенклатуру.

«Своим» на этом фестивале считают и молодого Кантемира Балагова, дважды успешно участвовавшего в Каннском фестивале с фильмами «Теснота» и «Дылда». Теперь он опять-таки возвращается сюда с первым опытом постановки за рубежом. Англоязычный фильм «Варенье из бабочек», погружающий зрителей в мир черкесской общины в американском штате Нью-Джерси, включен в престижную параллельную программу «Двухнедельник режиссеров».

В ней представлены новые работы многих крупных режиссеров — таких как Раду Жуде, Брюно Дюмон и Кантен Дюпьё. Так что всем любителям кино, что съехались на Лазурный берег, предстоят горячие двенадцать дней самого важного фестиваля мира.