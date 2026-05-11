Совдир «ТНС энерго Воронеж» отменил собственные решения недельной давности

На собрании 6 мая совет директоров основного гарантирующего поставщика электроэнергии в Воронежской области ПАО «ТНС энерго Воронеж» (занимает 57% профильного рынка региона, 1,1 млн частных и 29 тыс. корпоративных клиентов на 2024 год) неожиданно отменил собственные решения по аудитору и бюллетеням для акционеров, принятые всего неделей ранее. Об этом сообщается в раскрытии корпоративных документов ПАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Стоит отметить, что и за отмену 6 мая, и за предыдущее, а сейчас отмененное решение от 28 апреля, совдир голосовал единогласно, а после изменений и выбора в качестве аудитора бывшего российского подразделения KPMG (теперь — Kept) издержки организации на аудит могут существенно вырасти.

На последнем совдире были отменены его же апрельские рекомендации по кандидатуре аудитора. Ранее годовому собранию акционеров предлагалось назначить аудитором «ТНС энерго Воронеж» на 2026 год ООО «Риан-аудит». Это решение аннулировано, совет переголосовал за то, чтобы рекомендовать в качестве аудитора АО «Кэпт».

Kept — более известный аудитор, чем выбранный ранее. До 2022 года Kept была частью международной сети KPMG в России. Потом международная компания, одна из «большой четверки» аудиторских фирм, ушла из РФ, а ее местное подразделение стало самостоятельным предприятием.

Выбранный вместо отмененного подрядчик обойдется гарантирующему поставщику электроэнергии в разы дороже. К примеру, аудит за год по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности) первая компания была готова сделать за 827,6 тыс. руб. Вторая оценила свою работу в 5 млн руб. (рост в 6,1 раза). Общая сумма оплаты услуг аудитора (по всем трем видам проверок, двум по МСФО и одной по РСБУ, российским стандартам бухгалтерской отчетности) после отмены решения может вырасти для «ТНС энерго Воронеж» в 5,5 раза — с 1,4 до 7,8 млн руб.

Также последний совдир «ТНС энерго Воронеж» отменил собственные решения по утверждению формы и текста бюллетеней для голосования акционеров (с кандидатурой «Риан-аудит») и принял новые (уже с кандидатурой «Кэпт» и другими формулировками).

Все остальные решения совдира от 28 апреля, в том числе рекомендация годовому собранию акционеров распределить на дивиденды по результатам 2025 года 481,4 млн руб. прибыли, не отменялись и остались в силе.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «ТНС энерго Воронеж» было зарегистрировано в Воронеже в 2004 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал — 30 млн руб. Входит в ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"». Согласно отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», 86,41% компании принадлежит головной структуре группы, еще 3,93% — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 3,86% — ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», менее 1% — ПАО «ТНС энерго Кубань». ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"» в свою очередь контролируется столичным АО «Финальянс СТ» (30% акций) и кипрским Sunflake Limited (28,26%).

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», по итогам 2025 года чистая прибыль ПАО «ТНС энерго Воронеж» увеличилась на 79% — с 707 млн до 3,3 млрд руб. Рост показала и выручка — на 12%, с 36,9 млрд до 42,1 млрд руб.

Годовое собрание акционеров «ТНС энерго Воронеж» запанировано на 29 мая. 24 апреля компания уже отменяла свое же собственное решение о назначении даты собрания (первоначально оно было запланировано на 27 мая).

Сергей Калашников