Прибыль «ТНС энерго Воронеж» в 2025 году выросла на 79% до 3,3 млрд рублей

По итогам 2025 года чистая прибыль ПАО «ТНС энерго Воронеж» увеличилась на 79% — с 707 млн до 3,3 млрд руб. Выручка общества выросла на 12%, с 36,9 млрд до 42,1 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности компании, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Себестоимость продаж «ТНС энерго Воронеж» так же выросла на 12% — с 18,6 млрд до 21,3 млрд руб. Прибыль от продаж общества увеличилась на 18%, с 1,8 млрд до 2,2 млрд руб., а прибыль до налогообложения — на 79%, с 988 млн до 4,7 млрд руб.

Активы общества выросли на 23,8% — с 12 млрд до 15,7 млрд руб. При этом внеоборотные активы «ТНС энерго Воронеж» увеличились на 28%, с 5,7 млрд до 8 млрд руб., а оборотные — на 19%, с 6,2 млрд до 7,6 млрд руб.

Дебиторская задолженность компании выросла на 23%, с 2,4 млрд до 3,1 млрд руб., а кредиторская — на 8%, с 3,5 млрд до 3,8 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «ТНС энерго Воронеж» было зарегистрировано в Воронеже в 2004 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал — 30 млн руб. Входит в ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"». Согласно отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», 86,41% компании принадлежит головной структуре группы, еще 3,93% — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 3,86% — ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», менее 1% — ПАО «ТНС энерго Кубань». ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"» в свою очередь контролируется столичным АО «Финальянс СТ» (30% акций) и кипрским Sunflake Limited (28,26%).

Егор Якимов