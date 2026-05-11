Премьеры киноповедения

Россияне снова стали интересоваться проектами американского кинопроизводства: интерес к ним подогрели выходы новых сезонов популярных франшиз. Стриминги отмечают, что такой показатель может оказаться рекордным, ранее аналогичный интерес к релизам из США был только зимой 2022 года. Но в этот раз американские сериалы перетянули на себя интерес не от российских проектов, а от аниме.

“Ъ” ознакомился с данными рейтинга «Индекс Кинопоиск Pro» (измеряет интерес зрителей к сериалам) по итогам апреля. Из него следует, что сериалы за период набрали 45 тыс. баллов, что лишь на 3% выше показателей 2025 года. Но по сравнению с мартом совокупный «Индекс» вырос на 29%.

Число баллов зависит от того, как зрители интересовались проектом в поисковиках, на интернет-страницах телеканалов, онлайн-кинотеатров, видеосервисов (включая YouTube) и на других ресурсах. Используются данные «Яндекса», в том числе «Поиска» и «Яндекс Браузера», а также Google.

Доля интереса к проектам из США за апрель составила 34%, увеличившись в полтора раза год к году. На рост внимания к релизам американского производства повлияли выходы новых сезонов сериалов «Пацаны», «Эйфория», «Непобедимый» и др.

«В последние годы доля внимания к проектам из США сильно отстает от интереса к российским сериалам. Предыдущий рекорд интереса пришелся на февраль 2022 года, тогда доля внимания к релизам США составила 30%, а к российским — 27%»,— уточнил представитель «Кинопоиска».

Интерес к проектам из США и России сравнялся в июне 2022 года, проекты из обеих стран получили по 30% внимания, с тех пор интерес к российским сериалам оставался заметно выше, чем к американским, добавили в компании.

«Как правило, российские и американские сериалы в "Индексе" ведут себя как противовесы: если растет внимание к одним, то снижается интерес к другим»,— говорят аналитики.

Однако доля внимания к российским проектам почти не изменилась, составив 36%. Самыми популярными российскими проектами месяца стали продолжения трех телефраншиз: новые сезоны «Универ. 15 лет спустя», «Молодежка. Новая смена» и «Папины дочки. Новые».

Всего в топ-20 популярных сериалов апреля вошли восемь российских сериалов, из них всего один оригинальный проект платформ без участия телеканалов, это детектив «Отпечатки» от Kion.

В целом в апреле в пользу американских сериалов перераспределился резко упавший интерес россиян к японскому аниме, говорят в «Кинопоиске». Если год назад японские проекты получили 17% внимания российских зрителей от общего интереса к сериалам, а в марте 2026-го — 12%, то в апреле доля интереса к направлению достигла только 10%.

«Это самый низкий показатель внимания за время наблюдения»,— уточняют аналитики. Так, в топ-20 самых популярных сериалов за период вошел только один японский проект — третий сезон «Магической битвы».

В Kion отмечают наиболее значимый рост интереса зрителей за апрель к оригинальным проектам платформы. Среди самых популярных релизов представитель платформы называет детективный триллер «Отпечатки» и новый сезон детективного сериала «Черное солнце». Снижение интереса зрителей к аниме там не наблюдают. В Premier и Start не ответили “Ъ”.

Спад интереса зрителей к аниме один из опрошенных “Ъ” продюсеров объясняет тем, что «новые сезоны популярных франшиз уже просмотрены, поэтому настало время переключиться на новинки из других стран».

Собеседник предполагает, что уже по итогам полугодия доля релизов США вновь сократится, поскольку, как и с аниме, зрители «отсмотрят контент».

Юлия Юрасова