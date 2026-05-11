Ниша на будущее

Страховые компании фиксируют серьезный рост числа заключенных договоров страхования от онкозаболеваний. Интерес к таким продуктам разгоняют как собственные маркетинговые усилия страховщиков, так и спрос со стороны страхователей. В будущем ниша онкострахования может оказаться весьма перспективной, считают эксперты.

По итогам первого квартала страховщики зафиксировали значительный рост спроса на онкострахование, следует из опроса “Ъ” участников рынка. У СОГАЗа за январь—март число заключенных договоров выросло на 123% относительно аналогичного периода прошлого года, у «АльфаСтрахования» — на 14%. «Росгосстрах» показал рост на 20%, «Ренессанс страхование» — на 19%. В «СберСтраховании» говорят об увеличении числа договоров на 60%, до более чем 13 тыс. полисов. «За первые четыре месяца 2026 года число застрахованных по спецпрограммам на случай онкологических заболеваний уже достигло почти 50% от показателя за весь 2025 год. Это свидетельствует о значительном увеличении спроса»,— рассказали в «Ингосстрахе». У «РЕСО-Гарантии» рост составил 30%. По оценкам финансового эксперта Андрея Бархоты, в целом по рынку годовой прирост числа полисов онкострахования мог составить 15–25%, до 120–180 тыс. полисов.

Всплеск, скорее всего, вызван маркетинговыми усилиями по продвижению, запуску продукта через агентов и банки, поясняет замгендиректора страхового брокера «А.Р.С. Консалтинг» Вероника Попелышева. Долгое время на рынке онкострахования было всего несколько компаний, которые поделили его между собой, затем другие страховщики начали разрабатывать аналогичные продукты, приводить их к тарифам и ожиданиям клиентов, говорит директор по личному страхованию брокера Mains Галина Леонова.

Со стороны клиентов также есть спрос. На фоне медицинской инфляции и удорожания современных таргетных препаратов люди все чаще видят в полисе за несколько тысяч рублей надежную финансовую защиту, отмечает руководитель управления международного медицинского страхования, страхования от критических заболеваний и несчастных случаев «АльфаСтрахования» Павел Королев.

Люди все чаще сталкиваются с примерами дорогостоящего лечения среди знакомых, обращает внимание специалист департамента личного страхования и страхования выезжающих за рубеж «РЕСО-Гарантии» Дарья Воронкова. Кроме того, влияет неравномерная доступность медицинской помощи в системе ОМС, считает директор медицинского страхования «СберСтрахования» Наталья Харина.

Приобретают такие полисы как физлица, так и компании. Госпожа Харина говорит, что чаще всего такие полисы покупают люди 36–45 лет — и для себя, и для членов своей семьи. Также организации предпочитают оформлять онкострахование для сотрудников в дополнение к ДМС, особенно это популярно в промышленности, отмечает руководитель практик личных видов страхования страхового брокера АСТ Екатерина Львова.

Стоимость программ для физлиц 18–59 лет начинается от 4 тыс. руб. в год, для корпоративных программ — от 3 тыс. руб. на сотрудника и зависит от наполнения программы и страны лечения, говорит заместитель начальника управления личного страхования страхового брокера «Эльбрус» Анна Крапивина.

Базовое покрытие предусматривает страхование на случай выявления злокачественного новообразования, требующего организации и оплаты медицинской помощи, рассказывает директор департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах» Анастасия Скурихина. «Страховым случаем признается впервые выявленный и впервые установленный в течение срока страхования диагноз онкологического заболевания, соответствующий критериям»,— подчеркивает госпожа Попелышева. Страховые компании предлагают различные лимиты. Стандартное онкопокрытие обычно включает определенный лимит — от 3 млн до 20 млн руб., оценивает госпожа Леонова.

Страховщики считают, что сегмент продолжит расти. По словам управляющего директора «Ренессанс страхования» Юлии Галаничевой, объем страхования от критических заболеваний пока несопоставим с потенциальным масштабом этого сегмента. Он только в самом начале развития и точно очень перспективен, уверена госпожа Галаничева. Годовой объем страховых премий на рынке онкострахования оценивается примерно в 3–3,5 млрд руб., ежегодный прирост в среднем составляет 8–10%, оценивает госпожа Леонова.

