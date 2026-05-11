Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Патриарх наградил главу МВД Колокольцева орденом Александра Невского II степени

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра внутренних дел Владимира Колокольцева орденом Александра Невского II степени. Главу МВД удостоили награды в день его 65-летия, следует из сообщения на сайте Московской патриархии.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В своем поздравлении глава РПЦ выразил надежду на то, что «сложившееся соработничество» с министром будет и далее способствовать «утверждению в жизни людей непреходящих нравственных ценностей». Патриарх также отметил вклад господина Колокольцева в обеспечение правопорядка в стране. Он пожелал главе ведомства «крепости душевных и телесных сил», а также успехов в «служении на пользу России».

Новости компаний Все