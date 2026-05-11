Дуа Липа потребовала от Samsung $15 млн за использование ее изображения

Британская певица Дуа Липа подала в суд на корпорацию Samsung за использование ее изображения без разрешения. Исполнительница потребовала возместить ущерб в размере не менее $15 млн, сообщает журнал People.

Как утверждается в иске, южнокорейская компания использовала защищенную авторским правом фотографию, сделанную за кулисами, на картонных коробках с телевизорами, которые продаются на всей территории США. Помимо возмещения ущерба певица также потребовала часть прибыли от продажи техники с ее изображением.

Представители певицы также заявляют, что изображение создает ложное впечатление, будто Дуа Липа рекламирует продукт или связана с ним. В иске приводятся сообщения в соцсетях от фанатов, которые утверждали, что решили приобрести телевизор, увидев на коробке фотографию исполнительницы.

Адвокаты утверждают, что Samsung намеренно использовала узнаваемость Дуа Липы для продвижения своих телевизоров. Кроме того, компания не прекратила использовать изображение, несмотря на требование исполнительницы в июне 2025 года, подчеркивают ее представители. По их словам, корпорация тогда ограничилась «пренебрежительным и сухим» ответом.