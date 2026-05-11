Косовское голосование станет дуэлью

В ночь на понедельник завершилась регистрация партий на внеочередных парламентских выборах в Косово, которые назначены на 7 июня. Они станут своего рода политической дуэлью премьера Альбина Курти и его движения «Самоопределение» с покинувшей недавно пост президента Вьосой Османи, которая возглавит одну из ведущих партий оппозиции — Демократический союз Косово — и рассчитывает вернуться в президентское кресло. В косовское противостояние оказались вовлечены и США с Европой. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вьоса Османи

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Вьоса Османи

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Досрочное голосование в Косово, назначенное на 7 июня, станет уже третьим за последние полтора года.

Несмотря на убедительную победу на внеочередных выборах 28 декабря 2025 года движения «Самоопределение» премьера Альбина Курти, который в третий раз сформировал правительство, Косово предстоит новое голосование.

Произошло это потому, что сформированный в начале года парламент так и не смог избрать нового президента вместо завершившей в марте свой мандат Вьосы Османи — ее переизбрание отказались поддержать правящее движение, да и сам премьер.

Голосование 7 июня вполне могло бы стать повторением декабрьских выборов и завершиться еще одной уверенной победой движения премьера, если бы не серьезные перемены, которые произошли в Косово в последние дни и которые способны в корне изменить там расклад сил.

Стремления переизбраться на второй президентский срок Вьоса Османи не скрывала изначально. Став пять лет назад президентом при поддержке «Самоопределения» Альбина Курти, она рассчитывала на такую же поддержку и на этот раз, однако позиция премьера изменилась.

Его отказ поддержать переизбрание Вьосы Османи вызван, по мнению региональных экспертов, прежде всего тем, что именно на нее в последнее время сделал ставку ключевой куратор Косово — США, косовского же премьера часто обвиняли в недостаточном сотрудничестве и даже конфронтации с Западом.

Именно Вьосу Османи американский президент Дональд Трамп включил от Косово в созданный им «Совет мира», а перед самым истечением в начале апреля первого срока ее президентских полномочий с Вьосой Османи встретился госсекретарь США Марко Рубио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альбин Курти

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Альбин Курти

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Не дожидаясь развязки с избранием нового президента, Вьоса Османи еще в апреле развернула бурную кампанию в свою поддержку. Как поясняли источники “Ъ” в Приштине, бывший президент изначально исходила из малой вероятности межпартийной договоренности по кандидатуре нового президента и была уверена в неизбежности внеочередных выборов. И ее расчеты оправдались.

В конце минувшей недели лидер одной из ведущих партий оппозиции — Демократического союза Косово (ДСК) — Люмир Абдиджику объявил, что их предвыборный список возглавит Вьоса Османи, которая и станет кандидатом партии на пост президента.

Вьоса Османи возвращается в старейшую косовскую партию, в которой начинала политическую карьеру и членом которой состояла до 2019 года, когда ее пути с ДСК разошлись, а два года спустя она была избрана президентом при поддержке «Самоопределения».

На этот раз резко разошлись пути Вьосы Османи с Альбином Курти и его движением, что фактически превращает будущие выборы в политическую дуэль бывшего президента с премьером.

«Возвращение Османи в ДСК для совместной борьбы 7 июня сильно меняет политический расклад и означает, что корабль Курти попал в шторм»,— говорит приштинский политолог Халиль Матоши. Сделав ставку на поддержку США, Вьоса Османи рассчитывает с их помощью вернуться в президентское кресло. США же в этом случае получат мощный противовес в общении с «несговорчивым косовским премьером».

В косовское противостояние оказывается косвенно вовлечена и Европа.

На минувшей неделе Международный суд в Гааге, который расследует преступления Армии освобождения Косово, неожиданно отложил до 20 июля оглашение приговора ее командующему, экс-президенту Косово Хашиму Тачи, и трем его соратникам.

Подавляющее большинство косовского населения считают Хашима Тачи не преступником, а «героем борьбы за освобождение». Поэтому обвинительный приговор ему неизбежно привел бы к всплеску радикальных настроений в Косово в канун важного голосования, чего в Европе, похоже, постарались избежать.