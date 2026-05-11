Суд на Кипре удовлетворил запрос США о выдаче россиянина Актулаева

Окружной суд кипрской провинции Ларнака удовлетворил запрос Минюста США об экстрадиции гражданина России Серажудина Актулаева, сообщает ТАСС. Как отмечает корреспондент агентства, судебное постановление насчитывает 54 страницы.

Господина Актулаева задержали 22 мая 2025 года в международном аэропорту Ларнаки. На Кипр он прибыл для участия в свадьбе одного из членов семьи. В кипрской полиции сообщили, что россиянина арестовали на основании запроса США. По данным «Известий», его обвиняют в кибермошенничестве.

Серажудин Актулаев заявил после задержания, что не в курсе предъявленных ему в США обвинений и не признает себя виновным. С момента задержания он находился в центральной тюрьме Никосии. В посольстве России на Кипре отметили, что оказывают задержанному необходимую помощь и обеспечивают связь с его родственниками.