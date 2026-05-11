Армения взяла курс на отдаление

Армения все дальше от Москвы и все ближе к Европе. В Ереване уже открыто говорят о «европейских стремлениях», в Кремле требуют разъяснений после визита Владимира Зеленского, а Владимир Путин рассуждает о возможном «разводе» Армении с ЕАЭС.

Еще несколько лет назад главный спор в армянской политике был вокруг Карабаха. Теперь — вокруг Европы. Премьер-министр Никол Пашинян в последние недели все чаще говорит о евроинтеграции.

На форуме «Ереванский диалог» он заявил, что Армения находится «на перекрестке Запада и Востока», а позже — отказался от поездки в Москву на 9 Мая, сославшись на предвыборную кампанию. Голосование пройдет 7 июня и станет первыми плановым после войны в Карабахе. И тема геополитического выбора станет ключевой, отмечает политолог, научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян:

«С одной стороны, реальных перспектив членства в Европейском союзе для Армении сейчас не существует. При этом российское руководство стало ставить этот вопрос значительно острее. Кроме того, здесь присутствует и предвыборный контекст, поскольку нынешнее правительство Армении уже достаточно отчетливо обозначило прозападный и антироссийский курс. В свою очередь, российское руководство также ставит этот вопрос ребром — в том числе и перед избирателями.

При этом в армянском обществе в целом отсутствует запрос на подобную геополитическую определенность. Большинство граждан считают потерю Карабаха трагедией и полагают, что ситуацию необходимо изменить. Согласно опросам, около 55% респондентов считают нынешнее правительство виновным в потере Карабаха».

На этом фоне Москва все чаще требует от Еревана определенности. 9 мая Владимир Путин заявил, что «мягкий и интеллигентный развод» возможен только в том случае, если Армения сделает выбор между Евросоюзом и ЕАЭС и заранее предупредит об этом Москву. А накануне Дмитрий Песков раскритиковал визит Владимира Зеленского в Ереван. По словам пресс-секретаря президента, тем самым армянские власти предоставили площадку для антироссийских высказываний:

«В Ереване предоставили площадку для откровенно антироссийских высказываний. Это выглядит ненормально и не соответствует духу отношений между нашими странами. Мы приветствуем стремление Армения развивать добрые отношения по всем направлениям, однако нам непонятно, почему из Армении звучат антироссийские заявления и почему глава армянского правительства не пытается своими заявлениями как-то скорректировать эту ситуацию. Пока мы не можем найти этому объяснение. Главное, чтобы Армения не занимала антироссийскую позицию».

В самом Ереване при этом стараются избегать резких заявлений. Так, глава МИД Армении Арарат Мирзоян отметил, что выбор между ЕАЭС и Евросоюзом страна сделает, цитата, «когда придет время». При этом он упомянул «европейские стремления» республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев тем временем уже раскритиковал поддержку ЕС курса Еревана на евроинтеграцию:

«Если мы хоть раз выстрелим, у них только пятки засверкают, там и следа от них не останется. Но они ведут себя так, будто защищают Армению от нас. Не нужно их защищать от нас, мы добились того, чего хотели».

Во время своей кампании Пашинян сделал и еще одно громкое заявление. По его словам, Армения «не теряла Карабах, потому что он никогда не был армянским». Несмотря на это, его партия «Гражданский договор» остается лидером опросов. По данным MGP, ее рейтинг сейчас около 25%, что ниже показателей прошлых лет, но выше, чем у всех остальных политических сил. В марте парламент республики принял закон о начале вступления страны в Евросоюз. А в апреле его подписал президент Ваагн Хачатурян. При этом Армения остается членом Евразийского экономического союза с 2015 года.

Андрей Дубков