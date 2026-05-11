Курорты Сочи начинают сбор

Купить ски-пасс больше недостаточно: на горных курортах Сочи начали штрафовать туристов за прогулки в нацпарк без билета. С 1 мая посещение части территорий в «Красной Поляне», на «Розе Хутор» и «Газпром Поляне» стало платным — по 250 руб. с человека. Причем этот сбор не входит в стоимость других билетов. Многие туристы узнают о новых правилах уже после подъема в горы, когда инспекторы требуют показать пропуск или выписывают штраф до 4 тыс. руб.

В пиковые часы у касс выстраиваются очереди, а проверки инспекторы часто проводят уже на верхних станциях канатных дорог, рассказал “Ъ FM” местный житель Назар:

«Мы, как обычно, утром вместе с друзьями поднимались в горы. На промежуточной станции мы не смогли пройти по ски-пассам — нас остановили сотрудники нацпарка. Они сообщили, что необходимо дополнительно оплатить сбор за посещение природной территории.

Мы, конечно, объяснили, что у нас уже есть ски-пассы и все оплачено, но получили отказ, поэтому пришлось вносить дополнительный сбор. В последующие дни мы также катались и каждый раз отдельно оплачивали вход в нацпарк. Из-за этого приходилось снова идти в кассу. Я думал, что курорты уже договорились между собой, все урегулировали и стоимость посещения уже включена в ски-пасс. Но, как оказалось, это не так. Видимо, кто-то с кем-то не смог договориться.

Главная проблема возникнет зимой: если система продолжит работать таким образом, очереди будут настолько большими, что нормально покататься уже не получится».

Недовольство у посетителей вызывает и формат пропусков — туристам зачастую выдают обычные бумажные чеки, которые легко потерять или повредить во время катания. Впрочем, часть туристов серьезной проблемы в новых правилах не видит. Местный житель Михаил рассказал “Ъ FM”, что заранее оформил электронный пропуск:

«Мы с сыном приехали 9 мая. Тогда были открыты горнолыжные трассы на "Газпром Лаура" и "Красной Поляне". На отметке 960 в "Красной Поляне" мы увидели сотрудников нацпарка, оборудованные кассы и людей, которые покупали там билеты. Однако, судя по отзывам людей, в кассах выдают обычные бумажные чеки, которые в условиях катания могут быстро прийти в негодность. Поэтому я оформил пропуск онлайн. Соответственно, у меня в телефоне остался QR-код для подтверждения. Этот пропуск действует не для одного курорта, а предназначен для владельцев единого ски-пасса.

Никакого негатива я не заметил. На месте работали несколько сотрудников. Ко мне подошел мужчина, спросил, есть ли у меня пропуск. Я ответил, что он у меня оформлен в электронном виде и при необходимости готов показать QR-код в телефоне, но он даже не стал его проверять».

Тем временем на самих курортах признают, что система пока требует доработки. В «Розе Хутор» заявили, что уже рассматривают компромиссные решения, которые позволят соблюсти требования нацпарка и при этом сохранить комфорт для туристов:

Все три курорта горного кластера Сочи, включая "Розу Хутор", находятся на территории Сочинского национального парка. Соответственно, гостям "Розы Хутор", как и посетителям всех трех курортов, необходимо оформлять и оплачивать пропуск в Сочинский нацпарк. Правила посещения особо охраняемой природной территории, включая введение платы, ее размер и порядок взимания, в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливает администрация Сочинского национального парка. Со своей стороны "Роза Хутор" в рамках взаимодействия с нацпарком обеспечивает необходимую инфраструктуру. Что касается обращений туристов, непосредственно в адрес курорта жалоб не поступало. Однако мы следим за ситуацией и знаем, что часть гостей обеспокоена несколькими моментами. Во-первых, в высокий сезон может возникнуть необходимость стоять в дополнительной очереди за билетами в нацпарк. Во-вторых, туристов беспокоит качество самих билетов, поскольку бумажные чеки могут быстро прийти в негодность. Главный вопрос заключается даже не столько в самом сборе, сколько в том, как эта система встроена в общий гостевой опыт. Со своей стороны "Роза Хутор" делает все необходимое, чтобы максимально информировать гостей о новых правилах посещения территории. Например, на всех уровнях курорта — от отметки 560 метров до вершины — работают волонтеры, которые напоминают о необходимости оформления пропусков. Кроме того, на курорте действует более 50 касс, и на каждой размещены QR-коды для оплаты пропуска в нацпарк. Наши кассиры и волонтеры также предупреждают каждого гостя о действующих требованиях и необходимости оформления пропуска.

Внимание к работе Сочинского нацпарка усилилось еще в прошлом году. Тогда Генпрокуратура выявила нарушения в деятельности природоохранных территорий более чем на 3 млрд руб. В частности, проверка показала, что с 2023 года администрация брала плату даже с детей, которые по закону имеют право на бесплатное посещение особо охраняемых территорий.

Андрей Дубков, Егор Парфенов