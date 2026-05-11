С чувством вложенного долга

Апрель стал лучшим с начала года месяцем для рынка коллективных инвестиций. Чистый приток средств в розничные паевые инвестиционные фонды (ОПИФы и БПИФы) достиг почти 180 млрд руб., на 46% превысив показатель марта. Почти весь приток пришелся на облигационные фонды, интерес к которым стимулирует продолжающийся цикл снижения ключевой ставки ЦБ. В ближайшие месяцы участники рынка не исключают дальнейшего усиления перетока средств с депозитов в ПИФы.

В апреле российские инвесторы существенно нарастили активность на рынке коллективных инвестиций. По данным Investfunds, чистый приток средств в розничные паевые инвестиционные фонды составил по итогам месяца почти 180 млрд руб. Это почти в полтора раза выше показателя марта и лучший результат с декабря минувшего года. С начала года чистые привлечения в ПИФы составили 562 млрд руб., что почти в десять раз больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Обновление многомесячного максимума связано с резким ростом спроса частных инвесторов на облигационные ПИФы. По итогам апреля клиенты таких фондов почти вдвое нарастили вложения, до 156 млрд руб. Это максимальный месячный показатель, предыдущий рекорд был установлен в июле 2025 года, тогда за месяц инвестиции составили почти 153 млрд руб.

Участники рынка отмечают выраженный переток средств с депозитов в инструменты коллективных инвестиций, обусловленный продолжающимся циклом снижения ключевой ставки Банком России. «После апрельского решения ЦБ о снижении ключевой ставки до 14,5% крупнейшие банки опустили ставки по годовым вкладам в среднем до 12–13% годовых: разрыв между доходностью депозитов и облигационных фондов с перспективой ценовой переоценки становится все более ощутимым»,— отмечает портфельный управляющий «ВИМ Инвестиций» Олег Цецегов. По оценке директора по инвестициям УК «Первая» Андрея Русецкого, примерно 50% притоков сейчас идут из депозитов, 25–30% — новые деньги клиентов.

Отмечается и падение спроса на фонды денежного рынка, чистые привлечения в которые в апреле составили 24,2 млрд руб. Это вдвое меньше результата марта и худший показатель с августа 2025 года. Более того, в последние недели фонды столкнулись с первым за восемь месяцев чистым оттоком инвестиций. Согласно оценке экспертов аналитической компании «Эйлер», в период с 20 по 30 апреля клиенты таких фондов вывели из них в чистом виде 11,5 млрд руб. «При снижении ключевой ставки закономерно снижается и доходность фондов денежного рынка, поэтому консервативные инвесторы ищут другие возможности с минимальным уровнем риска. К ним в первую очередь относятся облигационные фонды, притоки в которые стали для нас рекордными»,— отмечает Андрей Русецкий.

В то же время частные инвесторы продолжали забирать деньги из фондов акций, хотя и меньшими темпами, чем ранее. В апреле эти ПИФы зафиксировали чистый отток в размере 2,5 млрд руб. против 4,6 млрд руб. в марте.

Меньший объем средств был выведен в декабре минувшего года — 2,1 млрд руб. За 14 месяцев непрерывного бегства инвесторов потери таких ПИФов составили 51,5 млрд руб. В итоге их суммарные активы сократились за этот период на 28%, до 250 млрд руб. «Геополитическая напряженность вместе с привлекательностью инвестиций в облигации по-прежнему оттягивает интерес от этого класса активов»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк.

Дальнейшие шаги Банка России по снижению ключевой ставки, ближайший из которых ожидается на июньском заседании, будут стимулировать переток средств с депозитов в инструменты коллективного инвестирования. По мнению Андрея Русецкого, цикл смягчения ДКП продолжается темпом 0,5 процентного пункта на каждом заседании регулятора, и к концу году ключевая ставка опустится до 12%. «В таких условиях ожидается дальнейшее ускорение притоков в ПИФы, прежде всего в облигационные фонды, ориентированные на средний и длинный участки кривой, где сосредоточен наибольший потенциал ценовой переоценки»,— отмечает Олег Цецегов.

Виталий Гайдаев