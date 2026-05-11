Два поселка в Якутии эвакуировали из-за подъема воды в реке Лена

В Якутии объявили срочную эвакуацию поселков Витим и Пеледуй из-за подъема уровня воды в реке Лена. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленского района региона.

Около Витима, по данным на 7:00 мск, уровень воды достиг отметки 1058 см, превысив показатель опасного явления — 950 см. Высота верхней точки насыпной дамбы составляет 1090 см. Сейчас подтоплений жилых домов не зафиксировано. Специальные службы укрепляют дамбу для защиты территории.

В Пеледуе уровень воды достиг 1305 см, превысив критическую отметку в 1200 см, произошел прорыв ледяного затора. В зону подтопления попали 20 жилых домов. Спасатели эвакуировали 37 жителей, среди которых — 14 детей. Уровень воды в обоих населенных пунктах сейчас снижается, рассказали в администрации.