МЧС успешно эвакуировало застрявших на Эльбрусе туристов

Спасатели завершили эвакуацию двух туристов, застрявших на Эльбрусе. По предварительным данным, альпинисты получили обморожение. Об этом сообщило МЧС Кабардино-Балкарии.

Как отметили в ведомстве, двоих туристов из Донецкой области доставили на поляну Азау. Их передали бригаде медицинских работников. В операции участвовали 10 спасателей и три единицы техники, рассказали в МЧС.

Сегодня ведомство сообщило о проведении операции по спасению двух человек, которые застряли на склоне Эльбруса на высоте 5,1 тыс. м. Альпинисты не смогли самостоятельно спуститься и подали сигнал бедствия. В МЧС уточняли, что их маршрут не был зарегистрирован. Работу спасателей осложняли минусовая температура и метель.

