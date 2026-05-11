Площадь лесного пожара в штате Флорида достигла 20 тыс. кв. км

В западной части округа Бровард в американском штате Флорида разрастается масштабный лесной пожар. Он охватил уже более 20 тыс. кв. км, сообщает CBS News.

Дым начал распространяться в сторону города Пембрук-Пайнес, рассказали в полиции города. По периметру жилых районов размещены пожарно-спасательные бригады на случай, если огонь приблизится к домам. Жители могут столкнуться с ухудшением видимости и задымлением.

Пожарные пока не смогли локализовать возгорание. Власти не сообщили, рассматривается ли эвакуация жилых районов. Сообщений о пострадавших также нет.