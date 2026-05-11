Нетаньяху заявил о желании отказаться от военной поддержки США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении свести к нулю военную финансовую помощь со стороны США. По его мнению, Иерусалиму пора «отвыкнуть» от этих денег.

«И я говорил об этом президенту Трампу. Я говорил это нашему собственному народу. У них челюсти отвисают... Я сказал: давайте начнем сейчас и сделаем это в течение следующего десятилетия, за десять лет, но начать я хочу именно сейчас»,— заявил господин Нетаньяху в интервью CBS News.

Премьер уточнил, что Израиль ежегодно получает от США $3,8 млрд. Поддержку одобряет американский Конгресс, причем за нее традиционно выступают как демократы, так и республиканцы. Однако сейчас военная поддержка подвергается новому политическому анализу из-за изменений в общественных настроениях относительно Израиля и иностранной помощи в целом, отмечает CBS.

Согласно недавнему опросу Pew, 60% взрослых американцев заявили о своем негативном отношении к Израилю. Это почти на четверть больше, чем четыре года назад. Одна из главных причин такого отношения — война в Газе, в которой, по данным местного Министерства здравоохранения, погибло более 70 тыс. человек. Сам господин Нетаньяху ясно осознает снижение поддержки Израиля, добавляет телеканал. Он объясняет репутационный ущерб стране социальными сетями, называя их «восьмым фронтом войны».