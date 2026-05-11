Ушедший в отставку министр обороны Латвии обвинил премьер-министра во лжи

Подавший вчера в отставку министр обороны Латвии Андрис Спрудс обрушился с критикой на премьер-министра страны Эвику Силини за ее пост об утрате к нему доверия. Военный чиновник обвинил ее во лжи из-за утверждения о том, что она собиралась его уволить.

«Она поспешила начать эти игры за несколько минут до этого заявления (об уходе в отставку.— "Ъ"), до этой пресс-конференции, с этим твитом, а также лгала о том, что заранее уведомила меня... об этом решении»,— заявил господин Спрудс на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Госпожа Силини в своем посте написала, что сама приняла решение потребовать отставки министра обороны и заявила, что военной отраслью должен руководить профессионал. «Инцидент с дронами, произошедший на этой неделе, четко показал, что политическое руководство оборонной отрасли не смогло выполнить обещание о безопасном небе над нашей страной»,— написала она в соцсети X. Вместо господина Спрудса она позвала на пост министра полковника Райвиса Мелниса.

Андрис Спрудс объявил об уходе в отставку после повреждения нефтебазы при падении нескольких БПЛА на территории страны. В российском Минобороны утверждали, что беспилотник, поразивший объект, принадлежал ВСУ. Аппарат должен был участвовать в атаке на объекты в районе Санкт-Петербурга, заявили в ведомстве. Господин Спрудс также сообщал, что, по предварительной версии, дроны были украинскими. Местные власти сообщали, что дроны летели со стороны России.