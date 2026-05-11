В МИД РФ заявили о попытках сорвать выборы в Госдуму за границей

Страны, которые российские власти признали недружественными, пытаются помешать организации голосования россиян на выборах в Госдуму в сентябре, заявил директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко. В посольствах и консульствах не дают открывать избирательные участки и вводят разные ограничения для их работников, утверждает он.

«Местные власти под надуманными предлогами препятствуют открытию избирательных участков на территории дипломатических представительств, прибегают к административным ограничениям в отношении сотрудников посольств и консульств, а через подконтрольные СМИ распространяют дезинформацию с целью запугать наших граждан и сорвать электоральный процесс»,— заявил господин Овечко в интервью ТАСС.

В каких именно странах пытаются сорвать электоральный процесс, дипломат не уточнил. Он добавил, что у российских властей эта ситуация вызывает определенную озабоченность.

Голосование в России пройдет 18-20 сентября. В это время пройдут выборы в Госдуму. Также в некоторых регионах состоятся выборы глав регионов и голосование за депутатов законодательных органов.

