В МИД РФ заявили о четырехкратном росте числа репатриантов в 2025 году

Директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко заявил, что в 2025 году в Россию по программе репатриации въехало в четыре раза больше соотечественников, чем годом ранее. По его словам, люди стали больше возвращаться из стран, у которых с Россией плохие отношения,— Германии, Латвии, Эстонии, Украины, Литвы, Канады и США.

Господин Овечко добавил, что законодательство в миграционной сфере совершенствуется и наиболее важной мерой в этой области назвал введение с 1 января 2024 года института репатриации. Для тех, кто участвует в этой программе, предусматриваются различные льготы и меры социальной поддержки, сообщил он в интервью ТАСС.

При этом глава департамента отметил, что государство также повышает качество отбора кандидатов через обязательное тестирование на знание русского языка, но вместе с тем предлагает упрощенные схемы получения вида на жительство для граждан отдельных стран, например Казахстана.

За все время работы госпрограммы переселения — с 2007 по 2025 год — в Россию переехало более 1,25 млн человек, и сейчас география расселения охватывает практически все регионы страны, заявил он. МИД подключает заграничные учреждения и общественные организации для информирования потенциальных участников. «Мы рады принимать наших единомышленников. Стараемся создавать условия, чтобы возвращение к родным берегам проходило комфортно»,— сказал он.