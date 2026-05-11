МЧС начало операцию по спасению двух застрявших на Эльбрусе туристов

В МЧС сообщили о проведении операции по спасению двух туристов, которые застряли на склоне Эльбруса. Сигнал бедствия поступил с отметки 5100 метров, где туристы не смогли продолжить путь.

Группу уже обнаружили. Состояние мужчин удовлетворительное, сообщили ТАСС в ведомстве. Сейчас спасатели помогают им спуститься с горы.

На помощь отправили десять человек и три единицы техники. В МЧС рассказали, что туристы не зарегистрировали маршрут. Работу спасателей осложняют минусовая температура и метель.