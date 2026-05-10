Школьник в Норвегии случайно нашел меч времен викингов во время экскурсии

Во время школьной экскурсии в коммуне Гран в Норвегии шестилетний ребенок случайно нашел меч возрастом 1,3 тыс. лет. По оценкам экспертов, находка может относиться к ранней эпохе викингов. Об этом сообщает NRK.

«Эта вещь сразу бросилась в глаза. Она была покрыта ржавчиной и грязью. Я решил поднять ее и посмотреть, что это такое»,— рассказал Хенрик Рефснес Мертведт, который нашел меч. Руководство школы связалось с местными археологами. Меч отправили в Музей культурной истории в Осло.

Речь идет об однолезвийном мече, который заточен только с одной стороны, поясняет издание Ancient Origins. Их называют скрамасаксами или саксами. Такие мечи были распространены в период Меровингов (примерно 550–800 годы нашей эры) и в переходный период перед ранней эпохой викингов.