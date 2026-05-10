В Минтрансе ДНР назвали сроки запуска прямой электрички до Ростовской области

Подготовка к запуску прямого железнодорожного сообщения между ДНР и Ростовской областью достигла финальной стадии, сообщил министр транспорта республики Александр Бондаренко. Он выразил надежду, что электричку запустят до конца года.

По словам господина Бондаренко, технически к запуску электрички все готово. «Единственной сейчас для нас задержкой и проблематикой является как раз организация безопасного пропуска электропоездов в части организации прохождения пункта пропуска, досмотровых мероприятий»,— сказал министр ТАСС.

Сейчас поезд из ДНР идет до станции Успенская, где пассажиры пересаживаются для дальнейшего следования в Ростов-на-Дону и Таганрог. Организовать прямое железнодорожное сообщение между ДНР и Ростовской областью поможет Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания (входит в структуру РЖД).