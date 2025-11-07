«Дочка» РЖД поможет запустить прямое сообщение между ДНР и Ростовской областью

Организовать прямое железнодорожное сообщение между ДНР и Ростовской областью поможет Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания (входит в структуру РЖД). Об этом сообщил министр транспорта республики Александр Бондаренко в прямом эфире.

В настоящее время у ДНР нет прямого железнодорожного сообщения с Ростовской областью. Поезд из Донецка идет до станции Успенская, где пассажиры пересаживаются для дальнейшего следования в Ростов-на-Дону и Таганрог.

«Мы проработали вопрос с Северо-Кавказской пригородной компанией о создании условий для захода ее подвижного состава на территорию ДНР, чтобы сделать направление беспересадочным. Предполагается, что это будет маршрут Иловайск — Таганрог — Ростов-Главный»,— приводятся слова господина Бондаренко в его Telegram-канале.

Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания обеспечивает железнодорожное сообщение на юге России. Она охватывает Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края, а также ряд республик Северного Кавказа.