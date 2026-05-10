Крупный пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в Дегтярске

В Дегтярске (Свердловская область) произошел пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в промышленной зоне, сообщили в региональном МЧС. ЧП случилось по адресу: Объездная дорога, 6Б. Общая площадь пожара составила около 4 тыс. кв. м.

Фото: МЧС по Свердловской области

«Происходит горение двух складских и одного бытового зданий, двух зданий автосервисов и готовой продукции, складированной на открытой территории деревообрабатывающего предприятия в промышленной зоне»,— сообщили в региональном министерстве. Там добавили, что угрозы распространения огня на жилые дома нет.

К тушению привлечено порядка 50 человек и 18 единиц техники. Пожар локализован на площади 4 тыс. кв. м.

Напомним, крупный пожар произошел в Бисерти — там объявлен режим ЧС, огнем повреждены семь жилых домов.

