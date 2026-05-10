Режим ЧС ввели в уральской Бисерти, где в пожаре пострадали семь жилых домов

В связи с крупным пожаром в свердловском поселке Бисерть ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня, сообщила глава Бисертского муниципального округа Валентина Суровцева. «Это необходимая мера, которая позволяет нам оперативно задействовать все ресурсы для ликвидации последствий стихии и оказания помощи людям»,— сообщила она.

Известно, что в пожаре пострадали семь жилых домов, в которых проживали десять человек, — все они обратились за материальной помощью. «По данным на 15:30 пострадавших в результате пожара нет, у одной женщины пенсионного возраста поднялось давление, медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась»,— сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Пожар локализован.

Сотрудники администрации округа начали составлять подробный перечень того, какая помощь требуется в первую очередь жителям пострадавших домов — от предметов первой необходимости до оформления документов.

«Перед нами стоит еще одна важная задача: в течение семи дней полностью ликвидировать последствия пожара. Предстоит разобрать и вывезти завалы. В связи с этим нам будет очень важна помощь населения в очистке территорий»,— сообщила Валентина Суровцева, добавив, что особенно остро администрация нуждается в помощи техникой для уборки и вывоза крупногабаритного мусора.