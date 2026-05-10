Пожар в Бисерти, где горели семь жилых домов, удалось локализовать

Пожар в свердловском поселке Бисерть локализовали, угроза распространения огня на жилой сектор снята, сообщила глава Бисертского муниципального округа Валентина Суровцева. Ранее сообщалось, что огнем охвачены семь жилых домов.

«В данный момент на месте развернуты и работают два боевых участка. Наши спасатели занимаются проливкой и ликвидацией оставшихся мелких очагов горения. На страже безопасности стоят 14 единиц техники и 67 человек личного состава. Работа будет продолжаться до полной ликвидации задымления»,— сообщила госпожа Суровцева.

Ситуацию с пожаром на контроль взял свердловский губернатор Денис Паслер. Известно, что пожар произошел в районе «Горушки». Для пострадавших развернули пункт временного размещения (ПВР) в гостинице «Увал» на федеральной трассе, который может принять до 10 человек, но в него пока никто не обратился.

В Бисерти была угроза распространения огня на соседние строения из-за сильного ветра, но этого удалось избежать. Региональное МЧС предупредило, что 10 мая на территории области возможны порывы ветра до 25 м/с.