Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Пожар в Бисерти, где горели семь жилых домов, удалось локализовать

Пожар в свердловском поселке Бисерть локализовали, угроза распространения огня на жилой сектор снята, сообщила глава Бисертского муниципального округа Валентина Суровцева. Ранее сообщалось, что огнем охвачены семь жилых домов.

Предыдущая фотография

Фото: Telegram-канал главы Бисертского МО Валентины Суровцевой

Фото: Telegram-канал главы Бисертского МО Валентины Суровцевой

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Telegram-канал главы Бисертского МО Валентины Суровцевой

Фото: Telegram-канал главы Бисертского МО Валентины Суровцевой

«В данный момент на месте развернуты и работают два боевых участка. Наши спасатели занимаются проливкой и ликвидацией оставшихся мелких очагов горения. На страже безопасности стоят 14 единиц техники и 67 человек личного состава. Работа будет продолжаться до полной ликвидации задымления»,— сообщила госпожа Суровцева.

Ситуацию с пожаром на контроль взял свердловский губернатор Денис Паслер. Известно, что пожар произошел в районе «Горушки». Для пострадавших развернули пункт временного размещения (ПВР) в гостинице «Увал» на федеральной трассе, который может принять до 10 человек, но в него пока никто не обратился.

В Бисерти была угроза распространения огня на соседние строения из-за сильного ветра, но этого удалось избежать. Региональное МЧС предупредило, что 10 мая на территории области возможны порывы ветра до 25 м/с.

Новости компаний Все