Футбольная «Сибирь» дома разгромила лидера чемпионата — «Ленинградец»

Матч 2-го этапа 12-го тура чемпионата в группе «Золото» Второй лиги между «Сибирью» и «Ленинградцем» закончился со счетом 4:1 в пользу новосибирцев. Игра прошла сегодня, 10 мая, на новосибирском манеже «Заря».

«Сибирь» завладела инициативой с первых секунд. И уже на 2-й минуте счет открыл нападающий команды Денис Покотыло. Далее эстафету перенял Дмитрий Никитин, забив в течение первого тайма еще два гола (на 11-й и 40-й минутах). В раздевалку команды ушли со счетом 3:1, у «Ленинградца» в добавленное время отличился Артемий Укомский. Во втором тайме новосибирцы упрочили свое преимущество. Четвертый гол в игре обеспечил Дмитрий Яковлев.

«Мы понимали, что играли с командой, которая идет на первом месте в лиге. Поэтому наш план предполагал поддержание высокого темпа в игре. Мы хотели играть с преимуществом именно с точки зрения нашей энергетики. В начале игры нам удалось забить несколько голов и дальше развивать голевое преимущество»,— прокомментировал итог игры главный тренер «Сибири» Вячеслав Комков.

Сейчас «Сибирь» занимает третью строчку в турнирной таблице. Следующий матч новосибирцы проведут 17 мая в гостях против московской «Родины-2».

Михаил Кичанов