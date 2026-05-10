Президент Республики Сербской исключил проведение референдума о независимости

Идеи провести референдум о независимости сейчас нет в повестке Республики Сербской. Об этом заявил президент энтитета Синиша Каран в интервью ТАСС.

Президент Республики Сербской Синиша Каран (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Президент Республики Сербской Синиша Каран (справа)

«Этой идеи никогда не было в том смысле, в котором об этом говорят сейчас», — подчеркнул господин Каран. По его словам, ее создали искусственно и использовали как предлог для обвинений против руководства Республики Сербской. «Автономия, о которой мы говорим, — это именно та внутренняя автономия по Дейтонскому соглашению», — подчеркнул президент. Республика Сербская защищает свои конституционные права и борется против того, чтобы у нее отнимали полномочия, указал он.

Синиша Каран также заявил, что позиция стран Евросоюза никак не повлияет на стратегический диалог России и Республики Сербской. По его словам, некоторые европейские политики оставляют «злые комментарии» по поводу его визита в Москву, однако «конкретных угроз не было».

«Но даже если бы они были, это не повлияло бы на наш приезд …, потому что для нас это — часть нашего национального интереса», — заявил Синиша Каран. Он подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы помогает гарантировать равноправие двух энтитетов в Боснии и Герцеговине, несмотря на попытки вмешательства со стороны Запада.

Президент Республики Сербской заявил, что на отношения с Москвой не повлияет также и диалог Баня-Луки с Вашингтоном. Он отметил готовность сотрудничать с теми странами, которые с уважением относятся к интересам Республики Сербской. Но все, «кто будет каким-либо образом ... упрекать нас» за стратегические, дружественные отношения с Россией, «перестанут быть нашими партнерами», подчеркнул Синиша Каран.