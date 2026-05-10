Португалия изменила правила для иностранцев

В Португалии ужесточили правила получения гражданства. Теперь иностранцам, в том числе россиянам, для этого нужно будет прожить в стране не меньше 10 лет. Срок натурализации увеличился вдвое. Президент республики Антониу Жозе Сегуру подписал соответствующий документ с поправками.

Фото: Мария-Луиза Тирмастэ, Коммерсантъ

При этом для граждан стран ЕС срок проживания до выдачи паспорта вырос не так значительно: с пяти до семи лет. Новые правила касаются и детей. Раньше ребенок мог получить гражданство Португалии через год после рождения при наличии вида на жительство у родителей. Теперь это будет возможно, если один из родителей прожил в стране не меньше пяти лет. Для мигрантов из России, которые еще не успели получить паспорт, новость стала ударом, рассказала гид в Порту Марина:

«Из того, что я вижу, португальцы довольны, потому что им надоел поток тех иммигрантов, которые приезжают, получают социальное страхование, не работают и сидят на шее. Это в основном, конечно, азиатский поток. Плюс Ближний Восток — Пакистан, Непал.

Россияне восприняли это в штыки, ведь многие уже подали документы. Бразильцы тоже очень сильно возмущаются, потому что у нас большой поток из Бразилии. Кроме того, это бывшая колония, а все граждане из бывших колоний получают документы по облегченному графику. Но все очень медленно. Португальцы медленные, они не спешат, работают в своем ритме и считают, что, если вы приехали в эту страну, будьте любезны принимать ее законы. Неубиваемая идея португальцев: сардина не вырастет быстрее, чем вырастет, а апельсин не созреет быстрее, чем созреет».

Кроме того, отсчет периода проживания для получения гражданства в Португалии теперь будут вести с момента получения ВНЖ, а не с даты подачи на него. И это особенно важное изменение, отметила сооснователь компании Vast Vista и автор Telegram-канала «Гражданин мира» Полина Кулешова:

«По сути, это единственная европейская страна, в которую был достаточно простой вход, быстрое получение гражданства. При этом там не нужно постоянно проживать, то есть можно было мотаться между странами. Начались лоббистские движения, говорилось, что количество иностранцев зашкаливает, цены на недвижимость растут. Три года назад стал обсуждаться вопрос об ужесточении правил получения гражданства, он дважды или трижды поступал в парламент, его возвращали на доработки.

В рамках новых правил отсчет срока начинается с момента выдачи ВНЖ, а не подачи заявки, как это было раньше. На подачу документов может уйти два года и более.

Фактически горизонт до гражданства может составить 9-13, а то и 15 лет. Звучат эти цифры уже не очень привлекательно.

Вся индустрия инвестиционной эмиграции сильно изменилась. Из-за санкций сами программы начали сильно меняться. Теперь они уже не выглядят такими интересными. Самыми, наверное, популярными вариантами являются Сан-Томе и Принсипи. Это самая бюджетная программа — $90 тыс., Вануату — чуть дороже. У этих двух гражданств нет доступа ни в шенген, ни куда-либо еще, но, например, греческая программа золотой визы работает только с россиянами, у которых есть любое другое второе гражданство».

Новый закон также подразумевает обязательный экзамен для всех претендентов на гражданство Португалии. Помимо знания языка, истории и культуры страны, соискателям нужно подтвердить понимание ценностей и устройства общества.

Ульяна Горелова