Песков назвал ненормальным предоставление Арменией площадки для антироссийских высказываний

Кремль считает ненормальным предоставление Арменией площадки для антироссийских высказываний президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, Москва ожидает разъяснений от Еревана по этому поводу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Проведение любых мероприятий, в том числе саммита с Евросоюзом, — «абсолютно суверенное право» Еревана, подчеркнул господин Песков. «Армения придерживается многовекторности в своей внешней политике», — отметил он.

Тем не менее разрешение украинскому президенту использовать форум для антироссийских высказываний «не вяжется с духом отношений наших с Ереваном», отметил пресс-секретарь. Он задался вопросом, почему премьер-министр Армении Никол Пашинян «не пытается как-то сбалансировать» эту ситуацию своими заявлениями. Для России главное, чтобы Армения не занимала антироссийской позиции, заявил Дмитрий Песков.

В Ереване 4–5 мая прошли первый в истории саммит Армения–ЕС и восьмой саммит Европейского политического сообщества. В обращении к участникам форума Владимир Зеленский заявил, что «украинские дроны могут пролететь на параде» на Красной площади и даже «взорваться над ней». Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армения нарушила обещание «не предпринимать никаких шагов против России».