Семь жилых домов горят в свердловском поселке Бисерть

В поселке Бисерть Свердловской области горят семь жилых домов, сообщили в департаменте информационной политики региона. Ситуацию на контроле держит губернатор Денис Паслер. Из-за ветра есть угроза распространения огня на соседние строения. На данный момент пострадавших нет.

«По поручению главы региона подготовлен пункт временного размещения в гостинице "Увал". Питанием и всем необходимым там могут обеспечить до 10 человек»,— сообщили в департаменте информационной политики региона. Там добавили, что по данным на 11:42 никто из жителей не запрашивал размещение в ПВР.

По данным главы Бисертского муниципального округа Валентины Суровцевой, пожар произошел в районе «Горушки». «Прошу жителей соседних домов: сохраняйте спокойствие, держите документы при себе и, пожалуйста, освободите проезды, чтобы пожарные машины могли беспрепятственно работать»,— сообщила глава.

В тушении участвуют более 60 спасателей и 17 единиц техники. На месте работают глава администрации и сотрудники муниципалитета. Они развозят воду и помогают жителям.