Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора с Южной Осетией

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о ратификации договора об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Ранее сегодня Владимир Путин подписал распоряжение о назначении замглавы МИД РФ Александра Алимова официальным представителем президента при рассмотрении вопроса о ратификации.

Накануне Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Политики подписали договор об интеграции.

