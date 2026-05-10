Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора с Южной Осетией

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о ратификации договора об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Южной Осетии Алан Гаглоев (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент Южной Осетии Алан Гаглоев (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Ранее сегодня Владимир Путин подписал распоряжение о назначении замглавы МИД РФ Александра Алимова официальным представителем президента при рассмотрении вопроса о ратификации.

Накануне Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Политики подписали договор об интеграции.