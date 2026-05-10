Из-за аномальных майских снегопадов в ЯНАО начали перекрывать трассы

Из-за сложных погодных условий на юге Ямало-Ненецкого автономного округа перекрыты несколько участков автотрасс, возможно введение дополнительных ограничений. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

«Земляки, на юге региона — аномальные для мая снегопады, — написал глава региона в Telegram. — Затруднено движение в Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Пуровском районе. Отмечаются перебои в работе аэропортов и общественного транспорта».

Губернатор призвал местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Он подчеркнул, что в первую очередь планируется расчистить центральные магистрали и подъезды к социальным объектам.

Со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что ограничения введены на трассах Ноябрьск — Вынгапуровский, Ноябрьск — Карамовский пост, граница округа — Пурпе. «В зависимости от развития ситуации аналогичные ограничения будут вводиться и на других участках», — добавил чиновник.