Джеймсу Кэмерону предъявили «лицевой счет»

Джеймса Кэмерона обвинили в «краже лица», якобы с его помощью режиссер создал инопланетян в фильме «Аватар». Судебный иск против создателя франшизы подала актриса К'Орианка Килчер. Она заявляет, что Кэмерон без разрешения взял черты ее лица, когда продумывал внешность героини Нейтири.

Истец указывает, что у пришельца с Пандоры точно такие же губы, подбородок и линия челюсти, как у Килчер. Актриса требует возместить ущерб деньгами, в том числе за счет прибыли от всех частей «Аватара». Трилогия собрала в мировом прокате больше $5 млрд. Девушка при этом вполне может выиграть в суде, считает управляющий партнер юридической фирмы Semenov & Pevzner Роман Лукьянов:

«Я пока не сталкивался с практикой, когда речь шла бы о частичном использовании образа лица. В мире есть примеры судебной практики, когда защищалось лицо конкретного гражданина, известной личности, которое было создано с помощью не фотографических средств, а компьютерной графики.

В этом случае скорее прецедентом станет то, что речь идет о части лица, а не о полном его изображении. В Соединенных Штатах есть законодательство, которое позволяет взыскивать так называемые статутные убытки, то есть это определенная диапазонная величина. Суд в отношении нарушителя выбирает конкретный размер ответственности. Поскольку речь идет только о части лица, что звучит немножко странно, то, на мой взгляд, это история из разряда 50/50 с оговоркой, что это США, где все возможно.

При этом крайне маловероятно, что речь пойдет о какой-либо доле от выручки за прокат кинофильма. В случае, если суд найдет основания, то он обговорит только какие-то конкретные статутные убытки.

Что касается России, то, к сожалению, у нас менее гибкие формулировки законодательства в этой сфере. Там бы такая практика, конечно, создала хороший прецедент, и было бы сильным подспорьем для лучшей защиты образа и лица гражданина без регистрации его в качестве товарного знака».

Актриса также отмечает, что Кэмерон сам признавался в использовании ее внешности. Впервые режиссер говорил ей это лично в 2010-м. По его словам, Килчер стала «одним из первых источников вдохновения» для дизайна гуманоида. А в 2024 году Кэмерон упомянул ее в интервью, недвусмысленно намекнув на схожесть артистки с инопланетянкой. В суде это может стать сильным аргументом, говорит партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников. Впрочем, по его мнению, дело может завершиться с выгодой для обеих сторон:

«Если он занимает позицию "был вдохновлен", значит, все-таки некоторое использование образа признает.

Возможно, будет экспертиза, которая определит его степень. То есть можно воссоздавать процессы появления этого образа, оценивать, было ли это моделирование по конкретному изображению. Вопрос вдохновения оценочный. Если он вдохновлялся, это не значит, что степень использования изображения при этом являлась какой-то низкой.

В Штатах вообще подход к использованию чужого произведения или образа более гибкий. Но, мне кажется, если будет доказано, что тут прослеживаются ее черты, за основу взято именно лицо актрисы, ее внешность, учитывая, что как минимум все ключевые персонажи тоже создавались на основе конкретной внешности, то есть шанс, что это будет признано незаконным использованием.

При этом если в судебном процессе будут присяжные, им предложат определить сумму компенсации в каких-то пределах. Такая сумма заявляется в том числе для того, чтобы склонить ответчиков к тому, чтобы договориться и завершить спор мировым соглашением, что, кстати говоря, весьма вероятный исход».

После выхода «Аватара» на экраны Кэмерон минимум пять раз судился по делам о плагиате. Против него, например, подавал иск чеченский фантаст Руслан Закриев. Он утверждал, что американец взял идею, сюжет и даже диалоги из его романа «Секретное оружие». Дело рассмотрел Хамовнический суд в 2022-м и встал на сторону американского режиссера.

Егор Парфенов