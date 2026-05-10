МЧС: в Свердловской области ожидается ветер до 25 м/с
В Свердловской области 10 мая прогнозируется усиление ветра до 25 метров в секунду, сообщили в региональном МЧС. Специалисты рекомендуют гражданам избегать нахождения рядом с рекламными конструкциями и неустойчивыми постройками, а также не прятаться от порывов у стен зданий.
Водителям следует воздержаться от парковки автомобилей под деревьями и вблизи слабо укрепленных сооружений во время непогоды. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.
Накануне в Екатеринбурге сильный ветер снес столбы, деревья, с некоторых строящихся зданий облетели элементы облицовки.