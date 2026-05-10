В Чернобыльской зоне отчуждения третий день тушат лесной пожар

В Киевской области Украины третий день продолжается тушение пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что к утру 10 мая природный пожар уничтожил около 1,2 тыс. га.

Огонь распространяется из-за засушливой погоды и порывистого ветра. К тушению привлечены 326 пожарных. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем.

Первые сообщения о лесном пожаре в зоне отчуждения поступили специалистам 8 мая. Роспотребнадзор тогда сообщил, что радиационная обстановка в приграничных районах РФ не вызывает опасений.