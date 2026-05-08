Роспотребнадзор оценил радиационный фон в РФ после пожара близ Чернобыльской АЭС

Роспотребнадзор сообщил, что радиационная обстановка на территории Российской Федерации после пожаров в районе Чернобыльской АЭС не вызывает опасений.

Специалисты ведомства продолжают усиленный мониторинг в пяти приграничных регионах: Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. Регулярные измерения мощности дозы гамма-излучения не выявили превышений естественного фона, характерного для этих территорий.

Гамма-излучение — высокоэнергетический поток фотонов, возникающий при радиоактивных превращениях. Оно обладает высокой проникающей способностью и представляет опасность для человека, вызывая лучевую болезнь и генетические мутации. Однако текущие показатели в российских регионах, граничащих с зоной отчуждения, остаются в пределах нормы.

На Украине продолжается тушение лесных пожаров в Чернобыльской зоне. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, огнем охвачено более тысячи гектаров. Сильный ветер и сухая погода способствуют быстрому распространению пламени. Украинские власти заявляют, что уровень гамма-излучения по всей стране находится в пределах нормы.