В День Победы из-за атак ВСУ на Белгородскую область пострадали восемь человек

В Белгородской области за минувшие сутки ударам ВСУ подверглись пять муниципалитетов. В результате пострадали восемь человек, в том числе 12-летняя девочка, трое сотрудников бригады скорой помощи и боец «Орлана». Разрушения получили 12 частных и многоквартирных домов, а также 36 автомобилей, два коммерческих объекта и административное здание. Информация об этом появилась в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова 10 мая.

Основная часть пострадавших установлена в пригородном Белгородском округе. Так, в поселке Разумное из-за атаки беспилотника на коммерческий объект были ранены шесть человек. 12-летнюю девочку положили в детскую областную больницу. Водитель и два фельдшера бригады скорой помощи продолжат лечение в областной больнице. Мужчину и женщину после обследования отпустили домой. На месте удара повреждены коммерческий объект, торговый павильон и 21 машина. Еще одна женщина пострадала при атаке дрона на остановку на дороге Белгород — Комсомольский. Она находится в горбольнице №2 облцентра. Разрушения получили остановка и легковой автомобиль. В целом за сутки из-за атак БПЛА в Белгородском округе повреждены два многоквартирных дома и три частных, а также 26 транспортных средств, коммерческий объект и административное здание.

Еще один пострадавший зафиксирован в приграничном Шебекинском округе. В Шебекине при ударе БПЛА был ранен боец подразделения Росгвардии «Орлан». После оказания медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение. За сутки из-за атак беспилотников в селе Новая Таволжанка были повреждены три частных дома и шесть машин, в селе Ржевка — легковой автомобиль.

Сутками ранее из-за атак ВСУ пострадали семь человек, в том числе боец «Орлана», попавший под удар дрона в Шебекине.

Алина Морозова