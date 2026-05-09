Врачи скорой помощи и ребенок пострадали при ударе ВСУ в Белгородской области

В поселке Разумное Белгородского округа беспилотник ВСУ нанес удар по коммерческому объекту. Пострадали пять человек, включая 12-летнюю девочку и троих сотрудников скорой помощи. У ребенка — резаная рана лица, у водителя и фельдшера «скорой» — осколочные ранения плеч, еще у одного фельдшера и женщины — осколочные ранения ног. Об этом 9 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Следующая фотография 1 / 2 Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Глава региона уточнил, что пострадавшую девочку забрали в детскую областную клиническую больницу, взрослых направили в ОКБ. На месте атаки повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, павильон и 18 автомобилей.

«Ъ-Черноземье» сегодня писал, что за прошедшие сутки беспилотники ВСУ нанесли удары в шести округах Белгородской области. Атакованы объекты в Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Корочанском, Краснояружском и Шебекинском округах, пострадали семь человек — трое мужчин и четыре женщины.

Денис Данилов